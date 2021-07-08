New York borsası, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle açıldı
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New York borsası, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle açıldı

New York borsası, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,09 azalışla 34.303,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 4.304,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla 14.434,9 puan oldu.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 salgınında delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine dair endişeler etkili oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar da varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığını ortaya koydu.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini sürdürdü ve yüzde 1,25 seviyelerine kadar geriledi.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Temmuz ile biten haftada 373 bine çıkarak beklenmedik artış gösterdi.

Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 2 haftalık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçerken, analistler işsizlik maaşı başvurularındaki söz konusu artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmanın tamamlanmaktan uzakta olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle açıldı - Haberler Ekonomi
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