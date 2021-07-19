New York borsası Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüşle kapandı
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New York borsası Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüşle kapandı

New York borsası Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,09 azalarak 33.962,04 puana geriledi. Endeks, Ekim 2020'den bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,51 kayıpla 4.261,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 azalışla 14.275 puana düştü.

Kovid-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, gün boyu satıcılı bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 vakaları delta varyantının aşılanmayanlar arasında yayılmasıyla artış gösterdi.

En çok kayıp, salgından olumsuz etkilenen hava yolu şirketlerinin hisselerinde oldu. United Airlines'ın hisseleri yüzde 5'in, American Airlines'ın hisseleri yüzde 4'ün ve Delta Airlines'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,17'ye gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden enflasyon endişelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fiyatlardaki artışların geçici olmasının beklendiğini belirten Biden, yönetiminin uzun vadede kontrolsüz bir enflasyonun ekonomi için bir zorluk teşkil edeceğinin farkında olduğunu ve gereken herhangi bir müdahale konusunda tetikte olacaklarını ifade etti.

Biden, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile geçenlerde bir araya geldiğini belirterek, Powell'a Fed'in güçlü ve kalıcı ekonomik toparlanmayı desteklemek için gerekli görülen her türlü adımı atmakta bağımsız olduğunu söylediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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