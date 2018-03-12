New York Borsası Karışık Seyretti
New York borsası, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekorla kapandı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekorla kapandı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 157,13 puan (yüzde 0,62) azalışla 25.178,61 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,55 puan (yüzde 0,13) düşüşle 2.783,02 puana geriledi. Öte yandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi 27,51 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 7.588,33 puanla rekor seviyeye ulaştı.
Analistler, sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı gümrük tarifeleri nedeniyle yükselen "ticaret savaşı" endişeleriyle gerilediğine işaret ediyor.
Trump, geçen hafta perşembe günü ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.