New York Borsası Karışık Seyretti

New York borsası, ABD yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getirme kararına ilişkin gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 82,76 puan (yüzde 0,33) düşüşle 24.801,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,32 puan (yüzde 0,05) azalışla 2.726,80 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 24,64 puan (yüzde 0,33) kazançla 7.396,65 puana yükseldi.

Güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa etmesinin ardından sert düşüşle başlayan endeksler, daha sonra Beyaz Saray'ın bazı ülkelerin söz konusu gümrük tarifelerinden muaf tutulabileceği açıklamasıyla kayıplarının bir kısmını sildi.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı, ocak ayında 56,6 milyar dolara çıkarak yaklaşık 9,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayında özel sektör istihdamı 235 bin kişi artarak beklentiyi aştı. Tüketici kredileri ise ocakta yüzde 4,3 genişleyerek son 4 ayın en düşük artışını kaydetti.