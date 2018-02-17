New York Borsası Karışık Seyretti

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi endeksi 19,01 puan (yüzde 0,08) artışla 25.219,38 puan, Standard & Poor's 500 endeksi 1,02 puan (yüzde 0,04) yükselişle 2.732,22 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji endeksi ise 16,97 puan (yüzde 0,23) değer kaybederek 7.239,47 puandan kapandı.

Endekslerin yönünde ABD'de bugün açıklanan veriler ve siyasi gelişmeler etkili oldu.

Verilere göre, ülkede konut başlangıçları ocak ayında yüzde 9,7 artarak Ekim 2016'dan bu yana en iyi performansını gösterdi.

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) şubat ortasında 99,9 değerini alarak son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydetti. İthalat fiyat endeksi ise ocakta aylık yüzde 1 artışla beklentiyi aşarak, yükselen enflasyon baskılarına katkı sağladı.

Siyasi gelişmeler açısından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Beyaz Saray'a çelik ve alüminyum ithalatına ciddi oranlarda ek gümrük vergisi veya kota uygulanması tavsiyesinde bulunması ve Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçlaması yatırımcıların risk iştahını azaltan gelişmeler oldu.