New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalarak 35.911,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.662,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 artışla 14.893,8 puana çıktı.

ABD'li bankaların karışık gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 azalırken, Citigroup'un net karı yüzde 26'lı düşüş kaydetti. Wells Fargo'nun net karı ise aynı dönemde yüzde 86 arttı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de geçen ay piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.

Ayrıca, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin etkisiyle ocakta aylık 1,8 puan azalışla 68,8 değerine geriledi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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