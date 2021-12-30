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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Güncel

New York borsası, ABD'de Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, ABD'de Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artışla 36.488,63 puana yükselerek art arda artışını altıncı güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 4.793,06 puana yükselerek 70'inci rekor kapanış yaptı.

Öte yandan, Nasdaq endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 15.766,22 puana indi.

Kovid-19 salgınında Omicron varyantına bağlı olarak artan vaka sayıları ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesiyle güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından takip edilirken ABD'de 7 günlük ortalama vaka sayısı rekor kırarak günlük 252 bine yükseldi. Ülkede son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'tan fazlasının Omicron varyantından oluştuğu bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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