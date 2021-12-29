New York borsası karışık seyirle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi
New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.
New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artışla 36.398,21 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 4.789,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 15.781,7 puana indi.
Kovid-19 salgınında Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın güne yükselişle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.
Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD'de son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'unun Omicron varyantından oluştuğu bildirildi.
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri
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