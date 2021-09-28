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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 34.869,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 4.443,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kayıpla 14.970 puana düştü.

Amerikan borsasında enerji ve bankacılık hisseleri yükseliş gösterirken, teknoloji hisseleri tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,51'e kadar çıkarak hazirandan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Çin'de emlak devi Evergrande'ın borç krizine ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'de ise Kongre üyeleri olası bir hükümet kapanmasını ve iç borçlar nedeniyle temerrüde düşülmesini engellemek için mücadele veriyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi'nden geçeceğine inandığını belirtmişti.

Altyapı paketi üzerinde pazartesi yapılması planlanan oylamanın, görüşmelerin devam etmesi nedeniyle perşembe gününe ertelendiği bildirildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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