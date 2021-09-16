New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 34.751,32 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 4.473,37 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 15.181,9 puana çıktı.

Endeksler, ekonomik verilerden gelen farklı sinyaller sonrası gün boyu karışık seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak beklenmedik artış gösterdi.

Analistler, son verinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının tüketici harcamalarını yavaşlatacağına ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de eylülde piyasa beklentilerinin aksine 30,7 seviyesine yükseldi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 11 Eylül ile biten haftada 332 bine çıkarak yeniden yükseliş kaydetti. İşsizlik maaşı başvuruları, bir önceki hafta Kovid-19 salgını döneminin en düşük seviyesine gerilemişti.

Analistler, ekonomik toparlanmanın hızı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki adımının ne olacağı konusundaki belirsizliğin piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.