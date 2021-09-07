New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,76 azalarak 35.100 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 4.520,73 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 15.374,3 puana çıktı.

Dün İşçi Bayramı dolayısıyla kapalı olan ABD borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle karışık seyir izledi.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'un tespit edilen son varyantı Mu'nun sebep olduğu vakaların ABD'nin 49 eyaletine yayıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ise perşembe günü aşılamaların hızlandırılması ve Delta varyantı ile mücadele kapsamında 6 ayaklı bir plan açıklayacağı duyuruldu.

Öte yandan ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye düşürdü.

Analistler, Delta varyantı ve ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin devam ettiğini, cuma günü ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin de zayıf gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımını geciktirebileceğine dair beklentilerin arttığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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