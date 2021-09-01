New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 35.312,53 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 4.523,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 15.309,4 puana yükseldi. Teknoloji hisselerindeki yükselişle Nasdaq endeksi kapanışta bir kez daha rekor tazeledi.

Eylül ayının ilk işlem gününe hafif yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ağustosta beklentileri karşılayamadı. Ülkede özel sektör istihdamı, ağustos ayında 374 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 613 bin artması öngörülüyordu.

Analistler, özel sektör istihdamında ağustos ayı verisinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirterek, cuma günü açıklanacak istihdam raporunun yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla 59,9'a yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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