New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 35.399,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artışla 4.528,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kazançla 15.265,9 puana yükseldi. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri kapanışta bir kez daha rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda verdiği "güvercin" mesajların ardından yeni haftaya yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirtmişti. Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etmişti.

Amerikan borsasında yeni haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri değer kazanırken, İda Kasırgası nedeniyle sigorta ve enerji şirketlerinin hisseleri düşüş kaydetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam etti.

Ayrıca, artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla Avrupa Birliği (AB), uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden aralarında ABD'nin de olduğu 6 ülkeyi çıkardı.

Analistler, yeni haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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