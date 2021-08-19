New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 34.894,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.405,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükselişle 14.541,8 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ait tutanaklar, Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koymuştu.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vakalarının küresel ekonomik toparlanmayı engelleyeceğine ilişkin korkulara rağmen politika yapıcıların bu yıl teşvikleri azaltmaya başlayabileceğine dair sinyaller piyasalarda endişe uyandırdı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan veriler de karışık bir görünüm sergiledi. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörün büyümesinde yavaşlama olduğunu gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 14 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi azalarak 348 bine düştü ve Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ağustosta piyasa beklentilerinin aksine 19,4 seviyesine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti. Art arda 4 aydır düşüş gösteren endeks, Aralık 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası karışık seyirle kapandı - Haberler Ekonomi
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