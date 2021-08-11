New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, beklentiler dahilinde gelen enflasyon verisinin sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, beklentiler dahilinde gelen enflasyon verisinin sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artarak 35.484,97 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 kazançla 4.447,60 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kayıpla 14.765,1 puana düştü.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Analistler, tüketici fiyat artışlarının temmuzda yavaşladığını ancak ekonomi toparlanırken devam eden tedarik zinciri aksamaları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin fiyat artışlarının geçici olacağı söylemlerini doğrularken; Fed'in varlık alımlarını beklenenden daha erken azaltacağına dair endişeleri hafifletti.

ABD Senatosunun 1 trilyon dolarlık altyapı paketini kabul etmesinin ardından 3,5 trilyon dolarlık bütçe taslağını onaylaması da piyasaları pozitif etkilemeyi sürdürdü.

Öte yandan ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar oldu. Ülkede, 2021 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı 2,5 trilyon dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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