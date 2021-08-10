New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,46 artarak 35.264,67'ye çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kazançla 4.436,75 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 14.788,1'e düştü.

ABD Senatosu'nun 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylamasının ardından Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyelere yükseldi.

Senato Genel Kurulundaki oylamada 69 senatör altyapı tasarısının lehinde, 30 senatör aleyhinde oy kullandı. Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı paketin bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik artış kaydetti. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

ABD'de küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi ise temmuzda aylık 2,8 puan azalarak 99,7'ye geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişeler devam ederken yarın açıklanacak temmuz ayına ait enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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