New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,30 azalarak 35.101,85 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 4.432,70 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 14.860,2 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kvoid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin sürmesiyle endeksler karışık seyir izlemeye devam etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı.

Analistler, ABD Senatosunda onaylanması beklenen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı ile çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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