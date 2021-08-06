New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 35.208,51 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 4.436,52 puana yükselirken Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 14.835,8 puana düştü.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Güçlü gelen istihdam raporuna rağmen endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

ABD'de yatırımcıların yakından takip ettiği istihdam verisi temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 943 bin kişi arttı. ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda yüzde 5,4'e inerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş gösterdi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de tüketici kredileri ise haziranda 37,6 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,30 seviyelerine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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