New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,92 azalarak 34.792,67 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 4.402,68 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 14.780,5 puana yükseldi.

Beklentilerin oldukça altında gelen özel sektör istihdam verisinin ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı temmuz ayında 330 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 695 bin artması öngörülüyordu.

Analistler, temmuz ayı verilerinin istihdam artış hızında ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise temmuzda aylık 4 puan artışla 64,1 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, bugün katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik görünümü yavaşlatacağına ilişkin endişelerle bugün yüzde 1,13 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,18 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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