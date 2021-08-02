New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalarak 34.838,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 4.387,11 puana düşerken Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 14.681,1 puana yükseldi.

Ağustos ayının ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin de etkisiyle gün içinde karışık seyir izledi.

Delta varyantının hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayılarında hızlı artışın gözlemlendiği ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 613 bini geçti.

ABD Senatosunda hafta sonu 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması ise piyasalarda olumlu karşılandı. Altyapı paketi kapsamında yeni yatırımlara 5 yılda 550 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,1 puan azalışla 59,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 1,15 seviyelerine kadar geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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