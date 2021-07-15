New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 34.987,02 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 4.359,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kayıpla 14.543,1 puana geriledi.

Güne düşüşle başlayan endeksler kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Temmuz ile biten haftada beklentiler ile paralel olarak 360 bine düştü. Böylece, başvurular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Ülkede sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Kovid-19 salgınında delta varyantı ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler etkili olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,29 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, yarın açıklanacak haziran ayına ait perakende satış verilerinin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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