New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,60 azalarak 34.577,37 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalışla 4.342,48 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 14.663,6 puana çıktı.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla pazartesi kapalı olan ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 3,9 puan azalışla 60,1 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de haziran ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) 64,8'den 64,6 değerine revize etti.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu ve söz konusu tutanaklarda para politikasının geleceğine ışık tutabilecek ipuçlarının aranacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin