New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,61 artışla 34.502,51 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarak 4.300,92 puana yükseldi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 düşerek 14.504 puana geriledi.

Analistler, yarın başlayacak yılın ikinci yarısında, şirketlerin genel olarak gelirlerinde ve nakit akışlarında artış yaşayacağı, buna bağlı olarak hisselerdeki kazançların da artacağı görüşünde.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay