New York borsası karışık seyirle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamlarken, teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinin izlendiği Nasdaq Bileşik Endeksi rekor seviyeden kapandı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamlarken, teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinin izlendiği Nasdaq Bileşik Endeksi rekor seviyeden kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 kayıpla 33.874,24 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 4.227,26 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 14.271,84 puana ulaştı.

Nasdaq endeksinin bu yıl 16. kez rekor seviyeden kapatması dikkati çekti.

Petrol fiyatlarının yükselişiyle enerji şirketlerinin hisseleri değer kazandı.

Öte yandan, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin Çin'de güneş enerjisi depolama özelliğine sahip ilk şarj istasyonunu açtığını duyurmasından sonra yüzde 5,27 artışla 656,57 dolara yükseldi.

Bu arada dünyanın en büyük ve en eski kripto para birimi Bitcoin, yüzde 15'ten fazla değer kazanarak 33 bin dolar üzerine yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), üreticilerin ham madde ve kalifiye işçi bulmakta zorlanmasına rağmen haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan artışla 62,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası karışık seyirle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 23:59:04. #1.16#

title