New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

New York borsası, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,62 azalarak 33.823,45 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 4.221,86 puana gerilerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,87 artışla 14.161,35 puana yükseldi.

Piyasalar, enflasyon endişelerinin artık ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenti ve açıklamalarında da yer bulmasına odaklandı.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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