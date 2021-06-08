New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 34.599,82 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kazançla 4.227,26 puana çıkarken ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artışla 13.924,91 puana yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de JOLT açık iş sayısı 1 milyondan fazla artarak piyasa tahminlerini geride bırakırken, dış ticaret açığı da nisanda 68,9 milyar dolara geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,52 ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından 4 baz puan düşüşle yüzde 1,53 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, Dünya Bankası, ABD'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,8'e, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,3'ten yüzde 4,2'ye yükseltti.

Analistler, yarın ABD'de veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, Çin'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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