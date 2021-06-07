New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,4 azalarak 34.630,11 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 4.226,53 puana gerilerken ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 artışla 13.881,72 puana yükseldi.

Analistler, hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söylemesinin ardından New York borsasında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yellen'ın açıklamalarına karşın Fed'in kısa süre içerisinde bir adım atmasının beklenmediğini belirten analistler, devam eden ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında satışların sınırlı kaldığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğu ABD'de yarın dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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