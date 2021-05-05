New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 34.230,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.168,46 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalışla 13.582,43 puana düştü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarıyla dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün de benzer bir seyir izledi.

Katıldığı etkinlikteki konuşmasında, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirten Yellen, piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştu.

Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesine çıktı. Ülkede özel sektör istihdamı nisanda 742 bin kişi arttı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise nisanda piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstererek aylık 1 puan azalışla 62,7 değerine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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