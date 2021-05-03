New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artışla 34.113,23 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 4.192,66 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 azalışla 13.895,12 puana düştü.

Yeni haftaya yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya göre 4 puan azalışla 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise bugün yaptığı bir konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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