New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 33.981,57 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 4.189,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 14.138,78 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, martta aylık yüzde 0,5 artış ile 256,3 milyar dolara çıkarak beklenenden az yükseliş gösterdi.

Analistler, piyasalarda bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Başta ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi olmak üzere bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ile Apple, Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek bilançolarının da piyasaların odağında olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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