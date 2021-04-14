New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına ara verilmesi ve ABD'de beklenenden fazla artış gösteren mart ayı enflasyonunun ardından, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına ara verilmesi ve ABD'de beklenenden fazla artış gösteren mart ayı enflasyonunun ardından, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 azalarak 33.679,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,33 artarak 4.141,66 puan ile rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 13.996,10 puana yükseldi.

Endeksler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve beklenenden fazla artan mart ayı enflasyonunun ardından karışık bir seyir izledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson tarafından üretilen tek dozluk Kovid-19 aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımına ara verilmesi çağrısında bulundu.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.

Enflasyonun tahminlerden hızlı yükselebileceği endişeleriyle son dönemde artış gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise tahvil ihalelerine yönelik yeterli talebin etkisiyle yüzde 1,62 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, Goldman Sachs, JPMorgan ve Wells Fargo gibi ABD'nin büyük bankalarının çarşamba günü açıklanması beklenen ilk çeyrek bilançolarının piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin