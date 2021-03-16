New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

16.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:13
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 32.825,95 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 3.963,60 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 13.471,57 puana çıktı.

Zayıf gelen ekonomik verilerin ardından endeksler gün boyu karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 1,62'ye kadar tırmandı.

Analistler, piyasaların, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklediğini belirtti.

Fed'in bugün başlayan FOMC toplantısından çıkacak kararlar, yarın açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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