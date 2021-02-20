New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

20.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:57
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 31.494,78 puan ile yatay bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalışla 3.905,95 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 yükselişle 13.874,46 puana çıktı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketine ilişkin açıklamalarının ardından cuma gününe yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine yönelik büyük bir ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemini yineleyerek, "Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Temsilciler Meclisinin şubat ayı sonundan önce 1,9 trilyon dolarlık destek paketini geçirmeye çalışacağını söylemişti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla 58,5'e gerileyerek piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise şubatta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 58,9'a çıktı ve beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımladı.

Kovid-19 salgınının aşılama çalışmalarına rağmen ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasası üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiğini belirten Fed, para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye destek sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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