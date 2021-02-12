New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalışla 31.430,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 3.918,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükselişle 14.025,77 puana çıktı.

Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, son makroekonomik veriler ve yetkililerin açıklamaları, salgının etkilerine karşı daha fazla destek sağlanacağına dair beklentileri artırdı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 6 Şubat ile biten haftada 793 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin ve salgın öncesi dönemdeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2,3 trilyon doları bulacağını öngördü.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, işsizlik programlarının süresi dolmadan ekonomik destek paketinin onaylanmasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin