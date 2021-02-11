New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

11.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:44
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 artışla 31.437,80 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 3.910,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 13.972,53 puana indi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve bazı şirketlerin dördüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta beklentilerle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,3 arttı. Enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış göstererek piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı.

Piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bugün yaptığı değerlendirmede, "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız." ifadesini kullandı.

Destekleyici para politikasının devam edeceğinin sinyalini veren Powell, Kovid-19 salgını atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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