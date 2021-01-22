New York borsası karışık seyirle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York borsası karışık seyirle kapandı

22.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:28
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 31.176,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.852,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 yükselişle 13.530,92 puana çıktı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından çarşamba gününü ralliyle tamamlayan S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni destek paketi, piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin ilk gününde Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini açıklarken, destek paketinin en yakın zamanda onaylanması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Meral Akşener Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 00:32:41. #1.15#
title