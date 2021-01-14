New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

14.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:28
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 31.060,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 3.811,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 yükselişle 13.128,95 puana çıktı.

Endekslerdeki karışık seyirde, ABD'deki politik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla aşılama çalışmaları ve daha fazla ekonomik destek beklentileri etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik maddenin ele alınacağı oturuma çarşamba günü başladı. Trump'ı "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" ile suçlayan azil maddesinin oylamasının yapılacağı oturumda, Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla söz konusu azil maddesinin kabul edilmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisinin Donald Trump'a yönelik azil maddesini onaylaması halinde, Senatonun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanmayı planlamadığı belirtiliyor.

Azil maddesinin kabul edilmesi durumunda Trump, ABD tarihinde "görevden alınması istemiyle 2 kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçecek.

Piyasalarda Kovid-19 salgının etkilerine yönelik daha fazla ekonomik destek beklentisi de yoğunlaşırken ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları perşembe günü paylaşması öngörülüyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise geçen ay 144 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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