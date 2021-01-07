New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,44 artışla 30.829,40 puana çıktı. Söz konusu değerle endeks tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artarak 3.749,08 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,61 azalışla 12.740,79 puana indi.

Endekslerdeki karışık seyirde, Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçimleri ile ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin düzenlediği gösterilerde yaşanan gelişmeler etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin