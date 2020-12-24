New York borsası karışık seyirle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

New York borsası karışık seyirle kapandı

24.12.2020 00:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:54
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 30.129,83 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artarak 3.690,01 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 azalışla 12.771,11 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik destek paketine tepki göstermesine rağmen çarşamba gününe yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Söz konusu destek paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımlayan Trump, paketi "rezalet" olarak nitelendirerek, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump'ın nakit yardımını artırma çağrısını olumlu karşılayarak, Demokratların bunu gerçekleştirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca Trump, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı da veto etti.

Makroekonomik tarafta ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Aralık'ta biten haftada beklenmedik bir düşüş göstererek 803 bin seviyesine geriledi.

Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları ise kasımda beklenenden fazla azaldı. Kişisel gelirler kasımda aylık yüzde 1,1 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Berk Oktay Serdar Ortaç Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle kapandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 01:02:00. #1.15#
title