New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

23.12.2020 00:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:44
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puan değer kaybetti ve yüzde 0,67 düşüşle 30.015,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 3.687,20 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artışla 12.807,92 puana çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı pazartesi günü Senato'da onaylamasına rağmen endeksler, salı günü karışık bir seyir izledi.

Piyasalardaki karışık seyirde, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Birçok ülke, yeni virüs türü nedeniyle İngiltere ile uçuşları durdurma kararı alırken ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 hava yolu şirketi, İngiltere'den gelecek yolcular için "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi.

Öte yandan ABD'de içinde açıklanan verilere göre, ülke ekonomisinin üçüncü çeyreğe ait büyüme verisi yüzde 33,1'den yüzde 33,4'e revize edildi.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise aralıkta aylık 4,3 puan azalarak 88,6 seviyesine geriledi ve beklenmedik bir düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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