New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

22.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:36
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğramasının yarattığı endişeyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğramasının yarattığı endişeyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 30.216,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 3.694,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalışla 12.742,52 puana indi.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin olumlu gelişmelere rağmen endeksler, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı endişeyle karışık bir seyir izledi.

Birçok ülke, yüzde 70 daha bulaşıcı olan virüs türü nedeniyle İngiltere ile sınırları kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başlarken, seyahat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde ciddi düşüş yaşandı.

Kovid-19'a ilişkin mutasyon endişesi, ABD'de salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmayı da gölgede bıraktı.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısında dün anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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