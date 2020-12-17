New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

17.12.2020 00:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:48
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki son toplantısının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki son toplantısının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 düşüşle 30.154,54 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 3.701,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.658,19 puana çıktı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yılki son toplantısında piyasa beklentileri dahilinde faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, bankanın varlık alımını sürdüreceğine işaret edilerek, varlık alımlarının hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi.

Piyasaların odağındaki bir diğer konu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi oldu. Yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerde anlaşmanın eşiğine gelindiği bildirildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar kasımda aylık yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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