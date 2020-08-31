New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalışla 28.430,05 puana geriledi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,22 kayıpla 3.500,31 puana düştü.

Söz konusu endeksler, günü düşüşle kapamalarına rağmen 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösterdi. Dow Jones endeksi yüzde 7,6 yükselişle 1984'ten bu yana, S&P 500 endeksi de yüzde 7 artışla 1986'dan bu yana ağustos ayında elde ettiği en büyük kazancını yaşadı.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,68 kazançla 11.775,46 puana ulaşarak rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, bugün katıldığı bir etkinlikte, yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA