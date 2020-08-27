HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası karışık seyirle kapandı
27.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:37

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puan değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.492,27 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 3.485,65 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 11.625,34 puana geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği mesajlar ve bugün açıklanan makroekonomik veriler, piyasalar üzerinde etkili oldu.

Powell, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

Güçlü istihdam piyasasına odaklanacaklarını vurgulayan Powell, istihdam için sayısal bir hedef belirlemenin akıllıca olmadığına inandıklarını, maksimum istihdamın "geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçüldü.

Aşağı yönlü revize edilen ABD ekonomisinin büyüme verisine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 32,5 daralma yönündeydi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi. Başvuru sayısının geçen hafta 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Ekonomi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü 3. Sayfa
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Dünya
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex...
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı
Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 23:40:29. #1.14#
title