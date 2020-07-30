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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası karışık seyirle kapandı
30.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:20

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,85 azalışla 26.313,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 3.247,42 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 artışla 10.587,81 puana yükseldi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, nisan-haziran döneminde tarihi bir düşüş kaydeden gayrisafi yurt içi hasıla verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artış etkili oldu.

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.

Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı artış eğilimini sürdürerek 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi arttı ve 1 milyon 434 bin oldu.

Kaynak: AA

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