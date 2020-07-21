New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 26.840,68 puana yükseldi.

Standard&Poor's (S&P) 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.258,11 puana çıkarken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 10.680,36 puana indi.

Endeksler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ile IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi Amerikan şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesiyle güne yükselişle başlamıştı.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması ve ABD'de Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalardaki iyimserliği artırmıştı.

Kaynak: AA