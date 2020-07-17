New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 26.672,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artarak 3.225,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 10.503,19 puana yükseldi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3,7 milyona ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre 4,9 puan azalarak 73,2 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

Kaynak: AA