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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
06.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:18

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalarak 23.664,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,7 azalışla 2.848,8 puana düştü. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 artışla 8.854,39 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, nisanda 20 milyon 236 bin kişi azalarak rekor bir düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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