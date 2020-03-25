New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.

New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.

Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması etkili oldu.

Kaynak: AA