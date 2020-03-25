New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.
25.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:20
New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.
Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması etkili oldu.
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Kaynak: AA