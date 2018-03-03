New York Borsası "Karışık" Seyirle Kapandı
NEW New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
NEW New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 70,92'lik (yüzde 0,29) düşüşle 24.538,06 puandan kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 13,58 puan (yüzde 0,51) artışla 2.691,25 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 77,31 puan (yüzde 1,08) değer kazanarak, 7.257,87 puana yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini bildirmesinin ardından, yatırımcılar korumacı ticaret politikalarının ABD şirketlerine zarar verebileceği endişesi duymaya başladı.
ABD'nin en büyük çelik üreticilerinden U.S. Steel'in hisseleri bugün yüzde 1,3 değer kaybetti.
Öte yandan, ABD'li mağaza zincirlerinden Kohl's ve Nordstrom'un hisse başına değeri sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 5,3 artış gösterdi.